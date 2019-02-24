أمن الدارالبيضاء يعثر على قاصر اختفت منذ تسعة أيام

عثرت سلطات مدينة الدارالبيضاء، مساء أمس السبت، على قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، كانت عائلتها قد تقدمت ببلاغ على إثر اختفائها.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد، إن أمن الدارالبيضاء عثر على القاصر، التي كانت موضوع بلاغ، يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع عشر من فبراير الجاري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن في مدينة الدارالبيضاء كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، فور توصلها بإشعار حول اختفاء الطفلة، قبل أن يتم العثور عليها لدى سيدة في حي الفلاح في مدينة الدارالبيضاء، وإعادتها إلى منزل عائلتها، الكائن في منطقة الحي المحمدي.

ويضيف المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية لا تزال تواصل الأبحاث والتحريات الضرورية لتحديد الظروف، والملابسات المحيطة بمغادرة الطفلة لمنزل أسرتها، مباشرة بعد تغيبها عن بعض الحصص الدراسية، واستقرارها في منزل المعنية بالأمر في حي الفلاح، خصوصا في الجانب المتعلق بتعرضها للإكراه، أو العنف.