الاحتلال يدعي: أسير بسجن النقب يضرم النار في نفسه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعت مصلحة السجون الإسرائيليون أن أسيرًا فلسطينيًا أضرم النار في نفسه في سجن النقب الصحراوي، اليوم الأحد، وشددت على أن النار أخمدت، وتم نقل الأسير للعزل الانفرادي، وسط حالة من التوتر تسود المعتقل منذ أسابيع وتستمر في التصاعد.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن أحد الأسرى المعتقلين في القسم 5 من معتقل النقب الصحراوي، أضرم النار في نفسه، وأشار الموقع إلى أن مصلحة السجون تحقق في ملابسات الحادثة.

وحشدت قوات كبيرة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال بين أقسام سجن النقب الصحراوي، فيما قالت مصلحة سجون الاحتلال إنها جهزت المعتقل بنقطة طبية ميدانية، وسط حالة من الترقب في صفوف الأسرى.

وقال المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن "هناك حالة من التأهب للتصدي للخطوات الاحتجاجية التي يسعى أسرى حركة حماس للشروع بها. القوات التابعة لمصلحة السجون مستعدة لجميع السيناريوهات، بما في ذلك التهجم على السجانين والإخلال بالنظام وانتهاك الانضباط في الأجنحة وتخريب الوسائل والمعدات".

يذكر أن ممثلي أسرى حماس استقالوا في معتقلين "ريمون" والنقب الصحراوي، إثر إجراءات عزل الحركة الأسيرة وتثبيت أجهزة التشويش على الإرسال، وحملات مكثفة ومتواصلة للتفتيش عن أجهزة الهواتف الخلوية داخل الأقسام والمعتقلات، والتي تتضمن اعتداءات ومواجهات مع الحركة الوطنية الأسيرة.

وتمتنع مصلحة سجون الاحتلال عن إخراج القمامة من الأقسام 3 و4 و5 في سجن النقب، منذ الثلاثاء الماضي، ما يهدد بمشكلة صحية كبيرة للأسرى، إضافة إلى استمرار إلغاء الإذاعة والتلفاز فيها حتى الآن بسبب أجهزة التشويش.

هذا وأعلن نادي الأسير قبل أيام، أن حالة استنفار تسود بين الأسرى في سجن النقب، محذرا من تصاعد الأمور، وقال في بيان صدر عنه، إن "حالة من الاستنفار تسود قسم الخيام في معتقل النقب الصحراوي، وإن إدارة المعتقل بدأت بجلب سيارات إسعاف وإطفاء، استعدادا لأي مواجهة قد تحدث داخل القسم".