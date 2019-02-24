طوبا الزنغرية: إصابتان بجريمة إطلاق نار أعقبتها مطاردة بوليسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة في السبعينات من عمرها في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأحد، ببلدة طوبا الزنغرية، شمال بحيرة طبرية، ليعقبها مطاردة بوليسية تضمنها تبادل لإطلاق النار أصيب خلالها شاب بجروح متوسطة.

وفي التفاصيل جاء أن مشتبهًا فتح النار على منزل مأهول بالسكان، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح وصفت بالطفيفة، نقلت على إثرها لتلقي العلاج بمستشفى صفد.

وقالت الشرطة إنها كانت تتواجد في المكان لارتفاع وتيرة أحداث العنف في البلدة خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث أقدم جناة صباح اليوم، على إطلاق النار باتجاه سيارة عامل في إحدى المدارس بالبلدة.

وأضافت الشرطة أنها شرعت بمطاردة بوليسية خلف السيارة التي قادها مجهولون، وادعت أن المشتبهين بدأوا بإطلاق النار باتجاه دورية الشرطة، التي ردت بإطلاق نار متبادل.

وزعمت الشرطة في بيانها أن أحد المشتبهين أصيب بجروح متوسطة، وأنه اعتقل إثر إصابته.

هذا، وتعاني البلدات العربية من تفشي ظاهرة العنف والجريمة وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع في كبح جماح هذه الظاهرة.