شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تعفي مواطنيها من ديون مستحقة قيمتها 100 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت دولة الإمارات العربية إعفاء مواطنيها من ديون مستحقة عليهم بقيمة تقترب من 100 مليون دولار لضمان حياة كريمة لجميع الإماراتيين وأعلى مستوى ممكن من الاستقرار الاجتماعي.

وأصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق مع أكبر بنوكها أمراً يقضي بشطب ديون المواطنين بمبلغ يقدر بمئة مليون دولار.

ومن المقرر أن يستفيد من برنامج “العفو عن الديون” أكثر من ثلاثة آلاف شخص لديهم ديون لمؤسسات ائتمانية؛ وفقاً لصحيفة “غولف نيوز” الإماراتية.

وأوضحت الحكومة أن المبادرة يجري تنفيذها من أجل توفير مستوى معيشي لائق لمواطنيها. وكما يعتقد ممثلو البنوك أن هذه الخطوة ستقلل من العبء على سكان الإمارات وستساهم في تعزيز “التسامح”.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها السلطات الإماراتية بإعفاء مواطنيها من الديون. ففي عام 2012، أعفت الإمارات مواطنيها من ديون بلغت نحو 540 مليون دولار، استفاد منها نحو 6 آلاف مواطن.