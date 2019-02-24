معارك حجور.. مقتل 40 حوثيا والقبائل تحبط تسللات الانقلابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت المقاومة الشعبية في حجور حجة اليمنية هجوما عنيفا شنته المليشيا الانقلابية، في أعقاب يومين من المعارك المتواصلة والتي أسفرت عن مقتل 40 حوثيا وإصابة 70 عنصرا آخرين، فضلا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات للتحالف ونيران القبائل، اليوم الأحد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليمنية أن معارك عنيفة خاضتها قبائل حجور بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، عقب قصف عشوائي شنته مليشيا الحوثي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مديرية كشر شرق محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

واندلعت المعارك في جبل "القيم" الاستراتيجي وقرى "الحديتين" في العبيسة شرق ‎كشر، شنت خلالها مليشيا الحوثي قصفا وحشيا على منازل المواطنين في محاولة إرهاب بائسة لإخضاع قبائل حجور، وفق البيان.

وأضاف البيان أن القبائل كسرت هجوما حوثيا آخر في بلدة "العرام" في الجبهة الجنوبية للمديرية، سقط خلالها عشرات الحوثيين قتلى وجرحى.





ولفت البيان إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أسندت القبائل بغارتين جويتين، استهدفتا عربيتين تابعتين للمليشيا في قرية "الطواية" شرق عزلة العبيسة.

وأوضح أن أحد العربات الحوثية كانت تقل عناصر حوثية بينهم قيادات ميدانية، بينما الأخرى كانت محملة بالأسلحة والذخائر، وتصاعد منها انفجارات متتالية وعنيفة.

ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عن مصادر طبية في حجة وصنعاء وعمران، قولهم إن معارك اليومين الماضيين في حجور أسفرت عن مصرع 40 حوثيا وإصابة 70 عنصرا آخرين.

كما أشار البيان إلى أن عربة حوثية من طراز (PMP) ومدفعية أخرى تتمركز في قلعة "بني موسى" شمال غرب كشر تواصل بشكل إرهابي قصف المدنيين في قرية "السودة" في بني شهر.

ومنذ 33 يوما تشهد حجور معارك ضارية، تمكنت خلالها القبائل من إحباط الهجمات كافة التي نفذتها المليشيا الحوثية على مديرية كشر، وقد أدى صمودها ذلك لتوسع المعارك ضد الحوثيين في مديرية "قارة" المجاورة لها، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.





كان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أشار إلى أن مليشيا الحوثي الإيرانية تشن منذ شهر هجوماً بربرياً على أبناء مديرية كشر، وتقصف وتحاصر القرى والمنازل وتمنع عنهم إمدادات الغذاء والماء والدواء، في سياسة عقاب وإبادة جماعية في ظل صمود أسطوري لقبائل حجور الأبطال المدافعين عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم.



وأوضح أن المليشيا الحوثية تحشد طوال شهر كل قوتها وكتائبها الخاصة وسلاحها الثقيل لكسر حجور وتعود كل مرة تجر أذيال الهزيمة والخزي والعار، مع جثث صرعاها وجرحاها، وتساقط كل رهاناتها في تطويع المنطقة وأبنائها الأبطال لصالح مشروعها الإمامي الكهنوتي المتخلف، رغم عدم توازن القوة بين الطرفين.

ولفت إلى أن السقوط المدوي للمليشيا الحوثية أمام بسالة أبناء حجور هو دافع لكل القبائل اليمنية للانتفاضة على المليشيا واستعادة اليمن الجمهوري، داعيا ما تبقى من القبائل بمحافظات حجة وعمران والمحويت لإسناد إخوانهم في حجور.