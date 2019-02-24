ترامب: المحادثات التجارية مع الصين «مثمرة للغاية»

يواصل وفدا أمريكا والصين، محادثاتهما التجارية لليوم الخامس على التوالي ، اليوم الأحد، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماعات بأنها “مثمرة للغاية” قبل الموعد النهائي الذي يحل الأسبوع الجاري.

ويعود الجانب الصيني إلى بكين، غدًا الاثنين، وسوف يتوجه ترامب إلى فيتنام لحضور قمة تستمر يومين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ومن المقرر أن تزيد الولايات المتحدة في الأول من مارس الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، في أعقاب زيادات فرضتها العام الماضي ومخاوف بشأن حرب تجارية.

وتوصل ترامب والرئيس شي جين بينج إلى هدنة من الحرب التجارية في ديسمبر، ووافقا على تعليق فرض المزيد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا في الوقت الذي حاول فيه الطرفان التفاوض.

وقال “ترامب”، إنه قد يفكر في تمديد الموعد النهائي إذا تم إحراز تقدم في المحادثات.

وتابع ترامب عبر موقع تويتر: “(أجريت) محادثات مثمرة للغاية أمس مع الصين في مجال التجارة. وستستمر اليوم!”.

وأشاد ترامب أيضًا بالصين لكونها “مفيدة للغاية” في ملف كوريا الشمالية.

د ب ا

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