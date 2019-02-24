شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط بباريس يدرس خطاب السيسى أمام القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة شاملة لمواجهة جميع المشكلات والأزمات بصفة عامة، وللمواجهة الشاملة والحقيقية لظاهرة الإرهاب الاسود بصفة خاصة.

وقال "على " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسي وجه فى كلمته مجموعة من الرسائل العاجلة للمجتمع الدولي، مؤكدا أن "السيسي" كان واضحا وحاسما عندما تحدث عن ظاهرة الإرهاب، مطالبا المجتمع الدولي أن يعي رسالة الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب.

وشدد عبد الرحيم علي على ضرورة عقد مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب وتشكيل قوة دولية تشارك لمواجهة جميع التنظيمات والعناصر الإرهابية وفى مقدمتها تنظيم "داعش" الإرهابى وتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن العالم كله عليه أن يسارع ويأخذ برؤية الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا من العالم كله أن يأخذ برؤية الرئيس السيسى بشأن الأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا واليمن.

وقال النائب عبد الرحيم على إن خطاب الرئيس السيسى يجب أن يكون وثيقة أمام الدول العربية والأوروبية والعالم كله لأنه كان واضحا وحاسما، ولديه الحلول الواقعية لجميع المشكلات الدولية والإقليمية.

وأكد الدكتور عبد الرحيم على أن مركز دراسات الشرق الاوسط بالعاصمة الفرنسية سوف يتدارس هذا الخطاب التاريخى من مختلف جوانبه من أجل الاستفادة من رؤية الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا العربية والاوروبية والدولية بصفة عامة وتجاه مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المركز سوف يتدارس أيضا جميع القرارات والتوصيات التى سوف تصدر عن القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ والتى تختتم أعمالها غدا.

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