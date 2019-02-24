النشرة: 9 جرحى نقلوا للعلاج بصيدا بعد تعرضهم لهجوم كلاب شاردة في صور

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا أن 9 مواطنين نقلوا الى مركز لبيب الطبي في صيدا مصابين بجروح وخدوش، اثر تعرضهم لهجوم من كلاب شاردة في محيط ميناء صور.

وأشار إلى أن 8 من المصابين هم من منطقة صور والتاسع من منطقة اقليم الخروب حيث يتلقون العلاج المناسب.