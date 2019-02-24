الجيش: زورقان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن زورقاً حربياً اسرائيلياً أقدم، بتاريخ 23/2/2019 الساعة 11.03، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 555 متراً ولمدة دقيقتين.
وبتاريخ 24/2/2019 عند الساعة 9.15، أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 205 أمتار ولمدة 5 دقائق.
وأوضحت أنه تجري متابعة الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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