أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن مجهولين اقدموا ليلا على تحطيم وخلع ابواب مدافن الطائفة المسيحية في بلدة الطيبة- بعلبك وتقدم اهالي البلدة بدعوى في مخفر الطيبة الذي ابلغ النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي كمال المقداد الذي فتح تحقيقا بالحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجهولون حطموا وخلعوا ابواب مدافن الطائفة المسيحية في بلدة الطيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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