أمير الكويت: أوروبا لها دور مميز في محاربة الإرهاب

أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أن "أوروبا لها دور مميز في محاربة الإرهاب".
وخلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية، التي تعقد في شرم الشيخ أوضح الصباح "أننا نثق في المستقبل الواعد بيننا في المنطقة الاقتصادية وقادرون على اللحاق بما فاتنا".
ولفت الى أن "كلنا يعرف حجم الأخطار التي تمر علينا ونطلب منكم الدعم لتجاوز التحديات ومن أبرزها قضايا الأمن والاستقرار، لأن الدور الأوروبي مميز في سياسات مواجهة الإرهاب".
وأشار إلى أن "الدور الأوروبي على الصعيد الإنساني مميز ومتقدم ولمسنا ذلك في تلبية نداءات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية".
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