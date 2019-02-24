النشرة: المسلحون يستهدفون المدنيين في ريف حماه والجيش السوري يرد

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "تواصل الجماعات المسلحة في شمال حماه منذ الصباح استهداف المدنيين في ريف حماه بشكل مكثف حيث استهدف المسلحون المنتشرون في مزارع اللطامنة المناطق الآمنة بالريف الغربي بعدد من الصواريخ كما استهدفوا نقاط تمركز الجيش السوري على محور زلين في محيط محردة بالريف الشمالي بعدة قذائف صاروخية".
وأشار الى أنه "رد الجيش السوري على خرق المسلحين لاتفاق وقف التصعيد حيث استهدف سلاح الجو الحربي بعدة طلعات جوية نقاط تواجد الارهابيين في سكيك والخوين بريف حماه بالتزامن مع رمايات مدفعية استهدفت دشم لهم وتحصيناتهم كما استهدفت مواقعهم في قرى الزرزور أبو دالي وأبو عمر وبلدات التمانعة وخان شيخون والسكيك بريف إدلب الجنوبي محققة اصابات مباشرة في صفوفهم".
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