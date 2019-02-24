توسك: قربنا الجغرافي من الدول العربية يحتم علينا التعاون لمواجهة التحديات

أكد رئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك خلال القمة العربية الأوروبية أن "قربنا الجغرافي من الدول العربية يحتم علينا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة"، مشيراً الى أنه "يكون هناك نزاع أو تعاون مع الجيران ونحن نختار التعاون مع جيراننا العرب".
وأوضح توسك "اننا نكافح رسائل التطرف والأفكار القومية التي يمكن أن تهز مجتمعاتنا"، لافتاً الى "اننا نحيي الدول العربية التي تتقاسم عبء النازحين واللاجئين".
وأشار الى أنه "لدينا مصالح مشتركة مع الدول العربية ونتطلع لمحادثات صريحة خلال القمة في شرم الشيخ".
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