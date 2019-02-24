إحباط تهريب 41 طن قمح في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أحبطت مباحث التموين في مديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، تهريب كمية كبيرة من الأقماح؛ في سيارة نقل بمقطورة، والتي تبين استيلاء قائدها على الأقماح أثناء نقلها من ميناء بورسعيد إلى صوامع الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث شرطة التموين بالمديرية، برئاسة العقيد عاطف هيكل، من ضبط "أحمد.ح.م.س.ن" 37 عامًا، قائد السيارة رقم 169 "ج د ب" تريلا بالمقطورة رقم 438 "ع أ ج"، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ لاستيلائه على 41 طن و60 كيلو قمح أثناء نقلها من ميناء بورسعيد إلى صوامع مدينة الزقازيق.

وتبين أن السائق كان سيقوم بتعويض الكمية والوزن بخلط الرمال والأتربة بالقمح المتبقي بالحاوية، وفقًا لما أكده خلال اعترفاته، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى سحب عينه من القمح لإرسالها للمعامل المختصة لتحديد نسبة الرمال والأتربه الموجودة بها.