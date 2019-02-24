علامة تجارية دولية معروفة تخسر ما يعادل 6 آلاف مليار بسبب حذاء لاعب كرة سلة

تلقت شركة دولية شهيرة متخصصة في الملابس والأدوات الرياضية، ضربة موجعة، بتسجيلها لخسارة أكثر من ملياري دولار أي ما يعادل 6 مليار دينار في الأسواق المالية الدولية من قيمتها السوقية بسبب تمزق حذاء أحد لاعبي النخبة الصاعدين في مباراة كرة سلة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وإنخفضت أسهم الشركة بأكثر من 1% في تعاملات يوم الخميس وهو اليوم الذي وقع فيه الحادث، ما أدى إلى فقدان الشركة نحو 2.06 مليار دولار من القيمة السوقية لها.

وعلقت الشركة على الحادثة بأن جودة وأداء منتجاتها ذات أهمية قصوى، وبالرغم من أن الأمر يتعلق بحادث فردي فإنها تحاول فهم ما جرى.

يذكر أنه قد إنفصل حذاء من إنتاج المؤسسة الدولية كان يرتديه لاعب مرشح للإنتقال إلى دوري "إن بي إيه" للمحترفين بعد وقت وجيز من بداية مقابلة هامة كان مشاركا فيها كلاعب أساسي. وتمزق الحذاء كليا وبشكل واضح خلال إرتكاز اللاعب على قدمه، ما تسبب بإنزلاقه وإصابته في الركبة، وخرج وهو غير قادر على المشي بطريقة سليمة، دون أن يعود إلى الملعب مجددا.