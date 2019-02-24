واشنطن تتطلع إلى "خطوة قابلة للإثبات" من كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن واشنطن تتطلع إلى "خطوة قابلة للإثبات" من جانب كوريا الشمالية، بشأن نزع سلاحها النووي خلال قمة مهمة تعقد في هانوي هذا الأسبوع، بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأضاف بومبيو في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تواصل رؤيتها لكوريا الشمالية كتهديد، لكنها تأمل في إحداث تقدم. وكان ترامب قال عقب قمته الأخيرة مع كيم في سنغافورة إن كوريا الشمالية لم تعد تمثل تهديداً للولايات المتحدة.

وتابع بومبيو أن العقوبات الاقتصادية الرئيسية على بيونج يانج "ستظل قائمة" حتى نزع السلاح النووي بشكل كامل، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ستوفر "مخرجاً" اقتصادياً إذا تحقق تقدم.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتوفير ضمانات أمنية لبيونج يانج وكذلك ستكون مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في إنماء اقتصادها.

كان قادة استخباراتيون وعسكريون أميركيون قد حذروا من أن كوريا الشمالية ترى ترسانتها النووية كأساس لبقاء النظام ولن توافق على نزع سلاحها بشكل كامل، مما يمثل تحدياً لجهود واشنطن الدبلوماسية.