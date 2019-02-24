إجلاء ركاب طائرة بنجلادشية بعد محاولة خطفها

أعلن رئيس الطيران الوطني في بنغلادش أن جميع الركاب على متن طائرة تابعة لشركة "بنغلادش بيمان"، سالمون بعد أن حاول شخص على ما يبدو خطف الطائرة، اليوم الأحد.
وقال نعيم حسن نائب أمن الطيران إن "جميع الركاب الذين يزيد عددهم عن 150 راكباً، سالمون".
وكانت الرحلة "بي جي 147" قد أقلعت من العاصمة دكا.
وأضاف عقب هبوط الطائرة في مطار تشيتاغونغ جنوب شرق بنغلادش "نعتقد أن المشتبه به مجنون. يقول إن لديه قنبلة، ولكنا لسنا متأكدين".
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