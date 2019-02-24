أبو الغيط: القمة العربية الأوروبية رسالة بأن الحوار هو أساس مواجهة التحديات

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية الأوروبية الأولى تعد علامة تاريخية على طريق العلاقات بين العالم العربي وأوروبا، وتمثل نقطة ضوء وسط محيط مضطرب تشهده العلاقات الدولية.
وقال أبو الغيط، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، إن قمة اليوم هى رسالة بأن التواصل والحوار هما السبيل الأنجع لحل المشكلات والاستجابة للتحديات،
وأشار إلى أن العلاقات العربية الأوروبية لها جذور تاريخية عميقة لا بد من الانطلاق منها والبناء عليها، مؤكدا أن المنطقتين العربية والأوروبية تواجهان تحديات ولابد من التصدى لها.
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