فرنسا تحث حلفاء بلادها على الانضمام لجهود دحر الإرهاب بالساحل الأفريقي

حث رئيس الوزراء الفرنسي إدوراد فيليب، اليوم الأحد، الدول الحليفة على الانضمام إلى الجهود التي تبذلها فرنسا لدحر خطر الجهاديين الإرهابيين من دول الساحل الأفريقي.
وقال فيليب - في تصريحات خلال زيارته لقوات بلاده بمدينةغاو شمالي مالي، نقلتها قناة (فرانس 24) - "نحتاج إلى التزام كل فرد من أجل تحقيق استقرار دائم.. لا يستطيع أحد أن يتباهى بتحقيق ذلك دون
وأثني فيليب، في كلمة وجهها إلى القوات الفرنسية والمالية والبريطانية، على الجهد "الحاسم"، الذي أسفر عن مقتل جمال عكاشة أحد زعماء تنظيم القاعدة في مالي.
يذكر أنه يتواجد في مالي نحو 700ر2 جندي فرنسي منذ عام 2014 لدحر المتمردين المسلحين الذين سيطروا على شمال البلاد.
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