العراق: إعادة داعش إلى بلدانهم ما لم يكونوا مطلوبين قضائيًا

البرلمان العراقي- ارشيفية

وكالات:

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، علي الغانمي، اليوم الأحد، أن معتقلي تنظيم "داعش" الذين تم استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية سيتم التعامل معهم وفق "آليات معينة"، لافتا إلى أن عناصر التنظيم الأجنبية التي لم تمارس نشاطا إرهابيًّا في العراق سيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضح الغانمي - في حديث لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية

- أن المعتقلين الدواعش الذين تسلمهم العراق من قوات "قسد" سيتم التعامل معهم وفق القوانين العراقية، مبينا أن القسم الأول منهم وهم "العراقيون" سيتم التحقيق معهم لمعرفة الخلايا والخيوط المرتبطة بهم، أما القسم الثاني، وهم "الأجانب" العاملين مع داعش فهؤلاء ينبغي إعادتهم إلىبلدانهم الأصلية، وفق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ما لم يكن لهم نشاطا إرهابيا بالعراق.وكان مصدر أمني عراقي، قد أفاد، في وقت سابق، أن العراق تسلم من قوات سوريا الديمقراطية الدفعة الثانية من عناصر "داعش" الحاملين للجنسية العراقية، والبالغ عددهم 231 عنصرا، وذلك بعدما كشف القيادي في الحشد العشائري ب‍محافظة الأنبار قطر العبيدي، عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصرا بالتنظيم كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.