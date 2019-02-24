انطلاق القمة العربية الأوروبية بحضور الرؤساء والملوك بشرم الشيخ

وكالات:

انطلقت القمة العربية الأوروبية، تحت شعار "في استقرارنا نستثمر"، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتوافد عدد كبير من زعماء وقادة العالم على مدينة شرم الشيخ، لحضور

فعاليات القمة العربية الأوروبية، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية.

وتبدأ القمة اليوم الأحد وتستغرق يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 عربية و28 أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، والتجارة والاستثمار، والهجرة، ومواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.