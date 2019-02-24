أمير الكويت: أوروبا لها دور مميز في محاربة الإرهاب

جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية، التي تعقد في شرم الشيخ اليوم الأحد.

قال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إن أوروبا لها دور مميز في محاربة الإرهاب.

وتحدث الصباح عن القواسم المشتركة بين العالم العربي والأوروبي ما يدعو للتعاون في كافة المجالات، مضيفا: "نثق في المستقبل الواعد بيننا في المنطقة الاقتصادية وقادرون على اللحاق بما فاتنا".

وتابع: "نثق في المستقبل الواعد بيننا في المنطقة الاقتصادية وقادرون على اللحاق بما فاتنا".

وأضاف: "كلنا يعرف حجم الأخطار التي تمر علينا ونطلب منكم الدعم لتجاوز التحديات ومن أبرزها قضايا الأمن والاستقرار، لأن الدور الأوروبي مميز في سياسات مواجهة الإرهاب.

ولفت إلى أن الدور الأوروبي على الصعيد الإنساني مميز ومتقدم ولمسنا ذلك في تلبية نداءات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وانطلقت، اليوم الأحد، في شرم الشيخ، وتستمر ليومين، قمة التتحاد الأوروبي — الجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفداً من الطرفين.

ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.