بومبيو: أيام مادورو "معدودة"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، عن ثقته في أن "أيام" رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "معدودة"، بعد استفحال المساعدات الإنسانية.

وقال بومبيو لشبكة "سي إن إن" إن "التوقعات صعبة. وتحديد الأيام صعب... وأنا واثق أن الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة".

وجاءت تصريحات بومبيو غداة وقف قوات الحدود الفنزويلية جهود المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة لإدخال إمدادات إنسانية إلى البلاد، باستخدام الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وألقى بومبيو باللوم على أنصار مادورو على معظم أعمال العنف التي شهدتها المواقع الحدودية.

وقال: "نأمل أن يستعيد الجيش دوره في حماية مواطنيه من هذه المآسي. وإذا حدث ذلك، أعتقد أن أموراً جيدة ستحدث".

وتعهدت قيادة الجيش بالولاء الكامل لمادورو، رغم انشقاق بعض الضباط والجنود على الجيش تلبية لدعوات المعارضة.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة، التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، لا تزال ملتزمةً إدخال المساعدات.

وأضاف: "نهدف لتحقيق مهمة واحدة، هي ضمان حصول الشعب الفنزويلي على الديموقراطية التي يستحقها فعلاً، وأن يختفي النفوذ الكوبي، والروسي الذي جر هذه البلاد إلى الحضيض لسنوات طويلة".