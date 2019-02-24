كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية أمريكا: أيام "مادورو" باتت معدودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنّ أيام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، باتت معدودة، مشيراً إلى أنّ جميع الخيارات مطروحة على المائدو لاستعادة الديموقراطية فى فنزويلا، ومذكراً بأنّ بلاده ستتخذّ إجراءات بعد اليوم المأساوى الذى وقع أمس.

وقال بومبيو فى مقابلة لشبكة "فوكس"، ندما سئل عن إمكانية التدخل العسكري:"جميع الخيارات مطروحة على المائدة، وسنفعل ما هو ضرورى لضمان أن تسود الديمقراطية وأن هناك مستقبل أكثر إشراقا لشعب فنزويلا".

وأضاف بومبيو: "التنبؤات صعبة، اختيار أيام محددة أمر صعب، أثق في أن الشعب الفنزويلي سيضمن أن أيام مادورو معدودة."

وفي رسالة بثت مساء السبت عبر موقع تويتر، قال بومبيو إن الحكومة الأمريكية "ستقوم بإجراء" ضد أولئك الذين يعارضون استعادة الديمقراطية سلمياً في فنزويلا.

وأضاف بومبيو :"لقد حان الوقت للعمل لدعم احتياجات الشعب الفنزويلي اليائس، ونحن نقف متضامنين مع أولئك الذين يواصلون الكفاح من أجل الحرية".

ويتمسك زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جويدو الآن عن الضغوط الدولية لإخراج نيكولاس مادورو من السلطة بعد خطوة المساعدات المحبطة لفنزويلا التي خلفت أمس السبت، قتيلين ومئات الجرحى على الحدود مع كولومبيا.

ويستعد جوايدو للمشاركة في اجتماع مجموعة ليما التي ستعقد يوم الإثنين في العاصمة الكولومبية بحضور نائب رئيس الولايات المتحدة ، مايك بنس.

