شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على الاتفاق الحكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى لتوسعة صرف الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع توسعة مياة الصرف الصحى بالفيوم مرحلة أولى والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/7/2018.

وطبقا للاتفاقية يلتزم البنك باتاحة قرض قدره 126 مليون يورو. وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تإهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة وتوسيعها بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة لمعالجة مياة الصرف الصحى وشبكات المجارى المتصلة بها فضلا عن ذلك سيغطى المشروع المرافق الصحية المنزلية منخفضة المركزية فى المناطق الريفية بمحافظة الفيوم.

وستقوم كل من الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 395 مليونا و375 ألف يورو.