شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب الأمين العام للمجلس بتشغيل نظام التشويش فى القاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من الأمين العام للمجلس تشغيل نظام التشويش فى قاعة المجلس، لافتًا الى أن التليفون أصبح مزعجا لدرجة أن أحد النواب يتكلم وينادى على زميل له وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد: "أمس كان هناك مقالا فى إحدى الصحف عن الضوضاء فى مجلس النواب والانتقاد كله فى المقال موجه لرئيس المجلس"، مشيرا الى أن كاتب المقال عمل مقارنة بين المجلس ومجلس فى دولة أوروبية.

وتابع رئيس البرلمان حديثه: "المتحمل لمسئولية ما يحدث فى القاعة هو رئيس المجلس ويجب على النواب مساندة رئيس المجلس"، منتقدًا دخول النائب القاعة وهو يتكلم فى التليفون.