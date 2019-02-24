شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 62 اقتراحا برغبة ويحيلها للحكومة لتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على 62 اقتراحا برغبة مقدمة من أعضاء مجلس النواب في القضايا المختلفة، وذلك فى ضوء تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن هذه الاقتراحات وما جاء فيها من توصيات.

وتتعلق الاقتراحات برغبة التى وافق عليها المجلس بمشروعات ومطالب خدمية للمواطنين فى مختلف المحافظات منها (توصيل الغاز الطبيعى ومشاكل مراكز الشباب ومكاتب بريد وغيرها).

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يحيل هذه التقارير للحكومة لتنفيذ ما ورد فيها وتوصيات لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأنها.