شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان يوافق على قرار جمهورى بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 18/3/2018، 1).

جاءت الموافقة على الاتفاقية بعد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التضأمن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، حقوق الإنسان، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمى، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 560 لسنة 2018بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 18/3/2018).