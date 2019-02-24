أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أنه "مع تبني لما جاء في تصريح النائب بلال عبدالله، أضيف أن تسوية وضع المرحوم أحمد الخطيب ورفاقه سبق وطرحناه في المجلس النيابي المنصرم في 2010 أثناء مناقشة إقتراح قانون تقدم به إلى مجلس "التيار الوطني الحر" لتسوية وضع عسكريين. لذا يجب ان نتابع العمل جميعا لإقرار تسوية تشمل الجميع".

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار عن أحمد الخطيب: لتسوية تشمل جميع العسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.