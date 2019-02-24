أكد النائب طلال ارسلان أن "نفايات وكلس ومواد كيميائية في النهر من عاليه، إلى الغابون وبيصور ومجدليا وجسر القاضي وصولا إلى البحر"، متسائلاً "من المسؤول عن المراقبة والمحاسبة؟ أضع هذا الموضوع في عهدة وزير البيئة النشيط الأستاذ فادي جريصاتي".

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: تلوث النهر من عاليه الى البحر اضعه في عهدة وزير البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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