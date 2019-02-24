لبنان يتقدم بفارق نقطتين امام كوريا الجنوبية بعد نهاية الربع الثالث

تقدم منتخب لبنان بعد نهاية الربع الثالث بنتيجة 64 - 62وبفارق نقطتين امام كوريا الجنوبية في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من النافذة الاخيرة خلال تصفيات القارة الاسيوية المؤهلة لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019 "مونديال الصين" على ارض مجمع نهاد نوفل في الذوق أمام اكثر من 7000 لبناني يدعم المنتخب لتحقيق حلم الوصول الى مونديال الصين في حال الفوز في اللقاء. للاطلاع على التفاصيل أنقرهنا

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