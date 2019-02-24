ماي تعد بتصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 12 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، بإجراء "تصويت هادف" بحلول 12 مارس في البرلمان بشأن الاتفاق الذي سبق أن أبرمته من أجل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي وهي في طريقها إلى القمة الأوروبية – العربية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية: "سيعود فريقي إلى بروكسل مجددا الأسبوع المقبل".

وأضافت: "ونتيجة لذلك، فإننا لن نطرح تصويتا هادفا على البرلمان هذا الأسبوع، لكننا سنضمن حدوث ذلك بحلول 12 مارس".

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 آذار/مارس. وطالما اتُهمت ماي بمحاولة إضاعة الوقت لتضييق نطاق الخيارات أمام البرلمانيين عندما يتعلق الأمر بتصويت نهائي.

وإذا تم إقرار الاتفاق في البرلمان، فإن تغييرات تشريعية أخرى ستظل مطلوبة لوضع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إطار قانوني.