انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت مساء اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات وزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

وتهدف القمة العربية الأوروبية إلى بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.