الاتحاد الأوروبي يدعو مادورو إلى السماح بدخول المعونات إلى فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الأحد إلى السماح بدخول قوافل الشاحنات التي تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية للبلاد.

وقالت موجيريني في بيان إن "رفض النظام الاعتراف بوجود بحالة الطوارئ الإنسانية يؤدي إلى تصاعد التوترات".

واندلعت اشتباكات دموية أمس السبت على الحدود الفنزويلية، حيث منعت قوات الأمن دخول المعونات من كولومبيا والبرازيل.

ويعتبر مادورو المعونات ذريعة أو تمهيدا لتدخل عسكري أمريكي.

وقالت موجيريني، نيابة عن الدول الأعضاء الـ28 بالاتحاد الأوروبي: "ندعو أجهزة الأمن وإنفاذ القانون (في فنزويلا) إلى التزام ضبط النفس وتفادي استخدام القوة، والسماح بدخول المعونات الإنسانية".

وتعترف الكثير من العواصم الأوروبية بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

ويدعو الاتحاد الأوروبي مادورو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.