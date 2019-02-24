بومبيو: أيّام مادورو في فنزويلا "معدودة"

عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، عن ثقته بأنّ "أيام" رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "معدودة".

وصرّح بومبيو لشبكة "سي إن إن" أنّ "التوقّعات صعبة. وتحديد الأيام صعب... وأنا واثق من أنّ الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة".

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية منذ أكثر من شهر بعد أن أعلن خوان جوايدو رئيس البرلمان المعارض نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وقد اعترفت أكثر من 50 دولة بجوايدو بينهما الولايات المتحدة، بجوايدو رئيساً شرعياً.