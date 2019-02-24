عسكريون فنزويليون منشقون يلجأون إلى البرازيل

قال الكولونيل البرازيلي جورج فارس كنعان المسؤول في عملية "اوبيراسيون أكوجيدا" التي تستقبل المهاجرين القادمين من فنزويلا على الحدود مع البرازيل إن عسكريين فنزويليين لجأوا إلى البلاد.
وأضاف الضابط البرازيلي "كنا هنا عند مركز المراقبة التابع لعملية استقبال" في باكارايما على حدود فنزويلا "عندما جاء اثنان من أفراد الحرس الوطني الفنزويلي ليطلبا اللجوء".
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