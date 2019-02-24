السيسي يؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش أعمال القمة العربية-الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إنه الرئيسين ناقشا، خلال اللقاء، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية لا سيما ملف المصالحة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن السيسي أكد استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابي لخلق المناخ المواتي لاستقرار الأوضاع على الأرض خاصة من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية وهو ما سيساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.

وشدد الرئيس المصري، في ذات السياق، على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الفلسطيني أعرب، من جانبه، عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية-الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

واتفق الرئيسان، خلال اللقاء، على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما فيما يتعلق بمتابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني.