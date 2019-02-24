24 مليون ناخب مسجلين في القوائم الانتخابية فى الجزائر

الانتخابات فى الجزائر- أرشيفية

وكالات:

أكد عبد المالك سديني المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم الأحد، أن عدد الناخبين المسجلين بالجزائر أكثر من 24 مليون ناخب.

وقال سديني - في تصريحات اليوم الأحد - إن "الهيئة الناخبة في الجزائر تحصي أكثر من 24 مليون مسجلا، منهم 100 ألف ناخب جديد وذلك على آثر مراجعة القوائم التي جرت من 23 يناير الماضي إلى 6 فبراير الجاري "، مشيرا إلى أن تم تسجيل تراجع طفيف بالجالية الجزائري بالخارج بسبب عمليات تنقية

قوائم الناخبين بحيث قل العدد من925 ألف ناخب إلى 914 ألفا.وأشار إلى وجود 13 ألفا و144 مركز تصويت منهم 676 مركزا جديدا بالإضافة إلى 20 ألفا و839 مكتب تصويت من بينهم5 آلاف و49 مكتبا جديدا، موضحا أنه بعد المراجعة الاستثنائية للبطاقية الانتخابية سيكون من المؤكد إجراء بعض التغييرات.وبخصوص رقمنة الخريطة الانتخابية، قال سديني إن "العملية لا تزال جارية إذ سيتم بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 18 أبريلالمقبل تطوير النظام المعلوماتي المدمج والمتصل بنظام الحالة المدنية ومختلف المعطيات بهدف إنجاز خريطة انتخابية رقمية وتسيير آلي للبطاقة الانتخابية".وأكد أن التحضيرات جارية للانتخابات الرئاسية على مستوى الجماعات المحلية بتسخير حوالي 560 ألف موظف للعملية الانتخابية بالإضافة إلى تسخير أكثر من 4 آلاف و700 قاعة ومنشأة عبر كل الولايات لتلبية حاجيات الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 24 مارس المقبل.ولفت إلى أن هناك 189 شخصا سحبوا طلبات الترشح، مشيرا إلى انه من السابق لأوانه الحديث عن قائمة المرشحين قبل تأكيدها من قبل المجلس الدستوري.. مؤكدا أن هناك ملاحظين دوليين سيكونون حاضرين بالجزائر بمناسبة الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه تمت دعوة العديد من المنظمات الدولية لهذا الغرض.