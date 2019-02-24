- 1/2
- 2/2
فيديريكا موجيريني المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبيوكالات:
أكدت فيديريكا موجيريني، المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد على استعداد لزيادة المساعدات لفنزويلا.
وأدانت موجيريني - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد - استخدام كاراكاس للجماعات المسلحة غيرالشرعية لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وكان الموقف قد تصاعد في فنزويلا منذ 23 يناير الماضي حينما أعلن "خوان جوايدو" نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما
يذكر أن العديد من الدول اعترفت بـ جوايدو رئيسا مؤقتا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به وأعلنت دعمها لـ مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعلن اعتزامه زيادة المساعدات لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.