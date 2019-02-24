كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السنغال يأمل أن ينتخبه شعبه لولاية رئاسية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الرئيس السنغالي ماكي صال عن أمله في أن ينتخبه السنغاليون لولاية رئاسية جديدة خلال الاقتراع المقرر اليوم .
وقال صال، في تصريح خلال إدلائه بصوته في مدينة فاتيك، "نأمل أن يكون الشعب السنغالي الفائز الوحيد، وأن يكون الرئيس المنتخب رئيسا لكل السنغاليين، منوها بنضج الشعب، ما جعل من الممكن ممارسة الواجب الانتخابي في هدوء وسلام".
جدير بالذكر أن الرئيس السنغالي يتنافس مع 4 مرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية، فيما يبلغ عدد الناخبين 6 ملايين و683 ألف ناخب.