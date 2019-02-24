رئيس السنغال يأمل أن ينتخبه شعبه لولاية رئاسية جديدة

وقال صال، في تصريح خلال إدلائه بصوته في مدينة فاتيك، "نأمل أن يكون الشعب السنغالي الفائز الوحيد، وأن يكون الرئيس المنتخب رئيسا لكل السنغاليين، منوها بنضج الشعب، ما جعل من الممكن ممارسة الواجب الانتخابي في هدوء وسلام".

جدير بالذكر أن الرئيس السنغالي يتنافس مع 4 مرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية، فيما يبلغ عدد الناخبين 6 ملايين و683 ألف ناخب.