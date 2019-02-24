لجوء عسكريين فنزويليين إثنين إلى البرازيل

لجأ عسكريان فنزويليان إلى البرازيل مساء السبت، حسب ما صرح به لوكالة فرانس برس الكولونيل البرازيلي جورج فارس كنعان المسؤول في "اوبيراسيون أكوخيدا" التي تستقبل القادمين من فنزويلا على الحدود بين البلدين.

وقال الضابط البرازيلي: "كنا هنا عند مركز المراقبة التابع لعملية استقبال" في باكارايما على حدود فنزويلا "عندما جاء اثنان من أفراد الحرس الوطني الفنزويلي لطلب اللجوء".