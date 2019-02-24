كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: الشرطة تفرق مسيرة وطنية بدعوة من المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرقت قوات الأمن الجزائرية مسيرة وطنية دعت لها حركة "مواطنة" المعارضة احتجاجاً على الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ 1999 والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 أبريل المقبل.

وذكر مراسل وكالة إفي، أن مئات الاشخاص احتشدوا في ساحة أودان المركزية هاتفين بشعارات مثل "جزائر حرة وديمقراطية" محاولين مواصلة المسيرة، رغم إنتشار قوات الأمن المكثف التي لجأت إلى الغازات المسيلة للدموع بعد ساعتين من انطلاقها لتفريق المتظاهرين.

وقال سفيان جيلالي الأمين العام للحركة التي تأسست في يونيو2017 على أيدي مجموعة من المفكرين والسياسيين الجزائريين: "مواطنة دعت إلى هذه المسيرة لمواصلة الضغط على الحكومة، ومنع ولاية خامسة ستعد كارثية على البلاد".

وتتزامن المسيرة مع توجه الرئيس إلى جنيف لـ"فحوصات طبية دورية"، وفقاً للصحافة الرسمية.