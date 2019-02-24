كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا: سندين أى تدخل عسكرى فى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، اليوم، من أنّ إسبانيا لن تدعم أي تدخل عسكري أجنبي في فنزويلا، وستدين هذا الإجراء، مؤكداً أنّه "ليست كل المواقف مطروحة على الطاولة" لحل هذه الأزمة.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قال بوريل، من مصر قبل افتتاح القمة العربية-الأوروبية بشرم الشيخ: "ليست كل المواقف مطروحة على الطاولة، لقد حذرنا بوضوح من أننا لن ندعم بقوة وندين أي تدخل عسكري أجنبي، وهو ما نأمل ألا يحدث".