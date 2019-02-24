كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يهجرون 500 عائلة من حجور في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي الانقلابية عصر اليوم الأحد هجوماً بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق حجور في محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقال مصدر محلي في مديرية كشر لموقع "المشهد اليمني" الإلكتروني، إن المليشيات الحوثي بدأت عصر الأحد هجوماً، هو الأعنف على قرى جنوب المديرية.

وأضاف المصدر أن المليشيات تقصف قرى المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية والدبابات، موضحاً أن أكثر من 500 أسرة نزحت هرباً من القصف العشوائي للمليشيات الحوثية.