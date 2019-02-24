كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يلتقي مع نظيره العراقي علي هامش القمة العربية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس العراقي برهم صالح الأحد مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تنطلق قريباً في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان ان الاجتماع تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

كما ناقش الرئيسان الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في إعادة إعمار المدن العراقية المدمرة خلال حرب البلاد ضد جماعة إرهاب الدولة الإسلامية.

ومن جانبه أكد الرئيس العراقي أهمية تطوير التعاون المشترك كوسيلة لحل القضايا القائمة على الحوار البناء.

ومن المتوقع أن يفتتح السيسي في وقت لاحق اليوم القمة التي ستعقد تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار". وستناقش الجلسة التي تستمر يومين التحديات التي تواجه كلا الجانبين ، وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.وستشكل الصراعات الإقليمية بالإضافة إلى المشكلة الفلسطينية أهمية كبرى في أجندة القمة.