كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. وفاة 150 شخصا بسبب الخمور المسمومة فى ثانى حادث خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى 150 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات جراء شرب الخمور السامة في ولاية شمال شرق الهند، فى ثانى مأساة بالبلاد خلال الشهر الجارى، حيث تحاول السلطات لتحديد المصدر ومحاصرة الجناة.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أنّ هذا الرقم مأخوذ من تقارير 3 مستشفيات في الجزء الشرقي من الولاية، أسام، وقدرت السلطات عدد القتلى بنحو 84 يوم أمس السبت.

وقال هيمانتا بيسوا سارما وزير الصحة في ولاية اسام لوكالة رويترز: " لا يزال لدينا أكثر من 170 شخصًا في المستشفيات حيث جاء المرضى الجدد من المناطق المجاورة".

وأضاف "لقد أرسلنا عينات لفحوص الطب الشرعي للتأكد من المكونات المستخدمة في تلك الكمية الخاصة من الخمور المغشوشة التي أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص".

وتأتي مأساة الخمور فى آسام بعد أسبوعين تقريبا من وفاة أكثر من 100 شخص من شرب الكحول الملوث في ولايتين شمال الهند، أوتار براديش وأوتار براديش، في أسوأ حالة من هذا القبيل في البلاد منذ عام 2011.