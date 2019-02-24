كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي: منع تسليم المساعدات لفنزويلا "غير مقبول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على صفحته على "تويتر" بأن محاولات السلطات الفنزويلية لمنع تسليم المساعدات الإنسانية وقمع الاحتجاجات بالقوة في البلاد غير مقبولة.
وكتب كونتي: "ندين مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى محاولات منع إيصال المعونات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي وقمع المعارضة والمظاهرات السلمية بالاحتجاج بالقوة".
كما أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن أمله في إجراء انتخابات رئاسية جديدة سريعة في فنزويلا.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نية واشنطن اتخاذ إجراءات ضد معارضي "استعادة الديمقراطية" في الجمهورية البوليفارية.