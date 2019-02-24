كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي: منع تسليم المساعدات لفنزويلا "غير مقبول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على صفحته على "تويتر" بأن محاولات السلطات الفنزويلية لمنع تسليم المساعدات الإنسانية وقمع الاحتجاجات بالقوة في البلاد غير مقبولة.