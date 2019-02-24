أبوشروان يقود الرجاء للفوز على الوداد في “ديربي” الشبان

تمكن شبان فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أقل من 17 سنة، من الفوز صبيحة اليوم الأحد، على شبان فريق الوداد البيضاوي، في “ديربي” البطولة الوطنية لهذه الفئة السنية، التي جمعت بينهما بالدار البيضاوي، وذلك بنتيجة هدف دون رد.

هدف فوز أشبال النجم الرجاوي السابق، هشام أبوشروان، الوحيد وقعه اللاعب المتألق شيبوب، في الجولة الثانية من عمر اللقاء، بعد سيطرة واضحة للفريق الأخضر على مجريات اللعب.

وبهذا الانتصار، عزز الفريق الرجاوي مكانته في المركز الثاني في ترتيب بطولة الشبان، بفارق نقطتين إثنتين، عن المتصدر الفتح الرباطي، مع مباراة ناقصة للفريق الأخضر.