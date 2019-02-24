كأس الـ”كاف” – هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام نهضة بركان

كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي عن التشكيلة الأساسية لفريق الرجاء البيضاوي، التي ستخوض بعد قليل مباراة نهضة بركان، في ثالث جولات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي للعبة، والتي ستقام بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ولم تعرف توليفة الفريق الأخضر الأساسية مفاجآت عديدة، بالنظر إلى غيابات الفريق، سواء بسبب الإصابة أو بسبب الإنذارات، باستثناء قرار كارتيرون الاحتفاظ بمحمود بنحليب في بنك الاحتياط.

وسيدخل الرجاء بالتشكيلة الأساسية التالية:

أس زنيتي، في حراسة المرمى، بدر بانون، إلياس الحداد، عمران فيدي، باتريس نغاه في الدفاع، إبراهيما نياسي، أيوب ناناح،عبد الإله الحافيضي، في خط الوسط، ثم سفيان راحيمي، زكرياء حذراف، ومحسن ياجور في خط الهجوم.