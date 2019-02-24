أبرزُ الترشيحات لجوائز الأوسكار عن العام الحاليّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مُحبّو عالم السينما على موعد مهم اليوم الأحد، إذ تُقدّم جوائز الأوسكار، التي تُعدُّ أفضل تكريم في عالم السينما، في حفل يقام مساء اليوم في هوليوود.

وفيما يلي أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار لعام 2019، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

أفضلُ مخرج

ألفونسو كوارون - "روما"

سبايك لي - "كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)

آدم مكاي - "النائب" (فايس)

يورجوس لانتيموس - "المفضلة" (ذا فيفوريت)

بافو بافليكوفسكي - "الحرب الباردة" (كولد وور)

أفضل فيلم

"كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)

"لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك)

"مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)

"هل يمكنك مسامحتي يوما؟" (كان يو إيفر فورجيف مي؟)

"ملحمة باستر إسكراغز" (ذا باليد أوف باستر إسكراجز)

"رالف يدمر الإنترنت" (رالف بريكس ذي إنترنت)

"الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت" (سبايدر-مان: إينتو ذا سبايدر- فيرس)

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

"كفر ناحوم" - لبنان

"لا تنظر بعيدا" - ألمانيا

"اللصوص" - اليابان

"روما" - المكسيك

"الحرب الباردة" (كولد وور) - بولندا

أفضلُ مُمثل

برادلي كوبر - "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)

رامي مالك - "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)

كريستيان بيل - "النائب" (فايس)

فيجو مورتنسن - "كتاب أخضر" (جرين بوك)

ويليم دافو - "على عتبة الخلود" (آت إترنيتيز جيت)

أفضل ممثلة

ليدي غاغا - "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)

غلين كلوز - "الزوجة" (ذا وايف)

أوليفيا كولمان - "المفضلة" (ذا فيفوريت)

ميليسا مكارثي - "هل يمكنك مسامحتي يوما؟" (كان يو إيفر فورجيف مي؟)

ياليتزا أباريسيو - "روما"

أفضل ممثل مساعد

ماهرشالا علي - "كتاب أخضر" (جرين بوك)

آدم درايفر - "كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)

ريتشارد إي. جرانت - "هل يمكنك مسامحتي يوما؟" (كان يو إيفر فورجيف مي؟)

سام روكويل - "النائب" (فايس)

سام إيليوت - "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)

أفضل ممثلة مساعدة

إيمي آدامز - "النائب" (فايس)

ريجينا كينج – "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك)

إيما ستون – "المفضلة" (ذا فيفوريت)

ريتشل فايس – "المفضلة" (ذا فيفوريت)

مارينا دي تابيرا – "روما"